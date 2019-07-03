Семье беженцев из Донбасса дали гражданство России после просьбы к Путину

Семье беженцев из Донбасса дали гражданство России после просьбы к Путину

Членам семьи Люльковичей, которая переехала в Татарстан с юго-востока Украины в 2014 году, вручили российские паспорта. Об этом сообщается на сайте МВД по республике.

Церемония состоялась в отделе полиции № 3 «Центральный» в городе Набережные Челны, уточнили в ведомстве. Документы получили трое детей Владимира Люльковича: 24-летняя Екатерина, 28-летний Ричард и 22-летний Джимми. Сейчас проводятся процедуры по закреплению правового статуса еще шести членов семьи, приехавшей в Набережные Челны из донбасского Торецка.

Ранее, 20 июня, в ходе прямой линии отец многодетной семьи Владимир Люлькович обратился к президенту России с просьбой оказать содействие в получении российского гражданства. По его словам, из-за отсутствия паспортов и статуса беженцев члены семьи не могут легально работать.

В итоге семья в кратчайшие сроки была включена в госпрограмму по содействию добровольному переселению в Россию соотечественников, что позволило троим детям Люльковича получить документы.

В апреле Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. С 14 июня в двух пунктах на границе между Россией и Украиной началась выдача российских паспортов.