В выборах губернатора Петербурга примут участие четыре кандидата

В выборах губернатора Петербурга примут участие четыре кандидата

Избирательная комиссия Санкт-Петербурга зарегистрировала четырех кандидатов в губернаторы города. Об этом журналистам сообщил глава комиссии Виктор Миненко, передает ТАСС.

Речь идет о врио губернатора Александре Беглове, представителях партий «Справедливая Россия» Надежде Тихоновой и «Гражданская платформа» Михаиле Амосове, а также кинорежиссере, депутате Госдумы от КПРФ Владимире Бортко.

Миненко назвал предстоящую кампанию «достаточно конкурентной», поскольку представители имеют разные политические взгляды. 12 июля комиссия проведет жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной площади. Агитацию в СМИ кандидаты смогут проводить с 10 августа по 6 сентября.

Последним — четвертым — зарегистрированным кандидатом в губернаторы города стал Беглов. Комиссия объявила о его регистрации утром 8 июля. О желании принять участие в выборах в качестве самовыдвиженца он сообщил 30 мая.