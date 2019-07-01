ЦИК заявила о «нормализации» ситуации с выборами в Петербурге

ЦИК заявила о «нормализации» ситуации с выборами в Петербурге

Ситуация с выборами в Санкт-Петербурге «нормализовалась», пишет «Фонтанка» со ссылкой на зампреда Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николая Булаева.

Он пояснил, что ЦИК считает «излишним» обращаться в суд, так как желающие участвовать в выборах смогли «реализовать свое право». По словам Булаева, 1 июля проблемы наблюдаются «только по одной комиссии».

При этом «Фонтанка» утверждает, что оппозиционные кандидаты по-прежнему не могут зарегистрироваться в избиркоме «Черной речки» в Петербурге — их якобы «вытолкали из помещения» выстроившиеся в очередь другие кандидаты.

В конце июня председатель ЦИК Элла Памфилова допустила отмену муниципальных выборов в Петербурге на фоне проверки сообщений о нарушениях в городе, в которой в том числе участвовали правоохранительные органы. Как рассказывал РБК член ЦИК Евгений Шевченко, в некоторых избиркомах муниципальных округов были «вопиющие нарушения».