ЦИК допустила отмену выборов в Петербурге из-за нарушений в шести округах

Элла Памфилова поручила комиссии проработать все варианты реакции на ситуацию с нарушениями в работе петербургских ТИКов. Среди вариантов - отмена муниципальных выборов в Петербурге в сентябре. ЦИК обратился с жалобой в СК

Элла Памфилова (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Председатель ЦИК Элла Памфилова допустила отмену выборов в петербургские муниципальные советы 8 сентября. Об этом РБК рассказали в пресс-службе Центризбиркома.

В зависимости от результатов проверки в Петербурге, в которой участвуют правоохранительные органы и представители избиркомов, будет решено, что делать дальше, подчеркнули представители комиссии. «Правовому управлению нашего аппарата было поручено [Памфиловой] проработать все возможные варианты реакции на текущую ситуацию, — пояснили в пресс-службе. — В том числе, как худший вариант, и отмену [муниципальных выборов]». Однако глава ЦИК не заявляла, что выборы точно будут отменены или что их необходимо отменить, заявил собеседник РБК.

Выборы муниципальных депутатов должны пройти в единый день голосования 8 сентября одновременно с выборами губернатора Петербурга.

Сейчас в городе находится член Центризбиркома Евгений Шевченко с другими представителями комиссии, он проверяет сообщения партий и кандидатов о нарушениях в работе избиркомов. Комиссия обратилась в правоохранительные органы по результатам проверки четырех избиркомов муниципальных округов — Академического, Ржевки, Сампсониевского, Сергиевского. Обращение в органы по еще двум комиссиям — округов Красненькая речка и Екатерингофский, комиссия подаст завтра, сказал Шевченко РБК.

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