Росгидромет сообщил о новом повышении загрязнения воздуха в Москве

Во вторник, 9 июля, на северо-востоке и юге Москвы во второй раз за неделю зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Росгидромета, поступившем в РБК.

Ранее во вторник, 9 июля, уровень сероводорода, формальдегида и оксида углерода в несколько раз превысил предельно допустимую концентрацию (ПДК) на северо-западе и юге столицы.

Так, вечером в Медведково (СВАО) содержание диоксида азота достигало 1,7 ПДК. В Нагорном округе(ЮАО) и Печатниках (ЮВАО) количество формальдегида составило 1,1 ПДК и 1,2 ПДК соответственно. Содержание сероводорода в воздухе было ниже предельного уровня.

В Московской области отмечалась низкая степень загрязнения. За прошедшие сутки в Мытищах содержание фенола было на уровне 0,5–0,8 ПДК, в Щелково наибольшая из разовых концентраций оксида углерода достигала значения 0,7 ПДК.