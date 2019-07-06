МЧС предупредило москвичей о грозе и порывистом ветре

МЧС предупредило москвичей о грозе и порывистом ветре

Дождь и гроза ожидаются в Москве в ближайшие часы. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 17:00 до 19:00 6 июля местами по городу Москве ожидается дождь, гроза, усиление западного ветра, при грозе с порывами до 15 м/с», — говорится в сообщении ведомства.

МЧС рекомендует парковать автомобили подальше от деревьев и шатких конструкций, а также обходить рекламные щиты.

Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РБК сообщал , что в 6 июля в столице выпадет от 5 до 10% месячной нормы осадков.