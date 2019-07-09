Росгидромет заявил о повышенном уровне загрязнения воздуха в Москве

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 63,76 +0,06 EUR Бирж. 71,42 +0,05 Brent 64,48 -0,12% USD Нал. 64,13 63,36 EUR Нал. 71,98 71,11 USD ЦБ 63,77 -0,10 EUR ЦБ 71,46 -0,24 EUR/USD 1,1201 -0,0009 BTC/USD Бирж. 12 323,15 +6,15 IMOEX 2 823,91 +0,05% RTSI 1 395,28 -0,31% DJIA 26 806,14 -0,43% Nasdaq 8 098,38 -0,78%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
BRENT $76 (+17,87%) прогноз BNP Paribas к 30.09.19
НОВАТЭК ₽1 382 (+5,56%) прогноз Финам к 08.10.19
Ростелеком ₽87 (+9,16%) прогноз UBS к 01.11.19
Сбербанк ₽340 (+39,75%) прогноз ВТБ Капитал к 08.07.20
Евро/Рубль ₽77,14 (+7,7%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
BRENT $76 (+17,87%) прогноз BNP Paribas к 30.09.19
НОВАТЭК ₽1 382 (+5,56%) прогноз Финам к 08.10.19
Ростелеком ₽87 (+9,16%) прогноз UBS к 01.11.19
Сбербанк ₽340 (+39,75%) прогноз ВТБ Капитал к 08.07.20
Евро/Рубль ₽77,14 (+7,7%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 10 июля
USD ЦБ: 63,77 (-0,1) Quote, 12:19
Курс евро на 10 июля
EUR ЦБ: 71,46 (-0,24) Quote, 12:19
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Амстердама Общество, 14:12 Лукашенко опроверг информацию о тайных переговорах с Путиным на Валааме Политика, 14:12 В СК объяснили сообщения об увольнении в пензенском управлении Общество, 14:05 Модный минимум для лета в офисе РБК Стиль и BOSS, 14:05 Bitcoin, ставки, два стола: как криптовалюта попала в букмекерский бизнес Крипто, 14:01 Аналитики назвали рост цен на продукты одним из итогов пяти лет эмбарго Бизнес, 14:00 Пять лет эмбарго: к чему привел запрет на поставки в Россию продуктов Pro, 14:00 В Магадане предупредили о штрафе за кормление голубей Общество, 13:59 В Испании в крупнейшем океанариуме Европы произошел пожар Общество, 13:56 «Роснефть» ограничила добычу нефти из-за «Транснефти» Бизнес, 13:52 Депутат Толстой в Госдуме назвал Украину и Грузию злобными инвалидами Политика, 13:49 Главный тренер «Спартака» назвал имя нового капитана команды Спорт, 13:47 Дорогу малым форматам и новым технологиям: тренды российского ретейла Pro, 13:46 В «Красное & Белое» снова пришли силовики Бизнес, 13:39
Общество ,  
0 
Росгидромет заявил о повышенном уровне загрязнения воздуха в Москве

За последние сутки на северо-западе и юге Москвы зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Росгидромета, поступившем в РБК. Уровень сероводорода, формальдегида и оксида углерода там в несколько раз превысил предельно допустимую концентрацию (ПДК).

Вечером 8 июля в районе Южное Тушино (относится к СЗАО) количество сероводорода в воздухе было почти в два раза выше нормы (1,9 ПДК). Днем и вечером в районе Нагорный на юге Москвы количество формальдегида в воздухе составило 1,1–1,4 ПДК, а оксида углерода — 0,8 ПДК.

Отмечается, что в других районах Москвы показатели загрязнения воздуха не превысили санитарно-гигиенических норм.

Росгидромет прогнозирует, что 9–10 июля уровень загрязнения воздуха снизится, так как погода в Москве и Подмосковье поспособствует рассеиванию вредных примесей в приземном слое воздушного бассейна.

Теги: Росгидромет, загрязнение воздуха, Москва, новости РБК
Материалы по теме
Росгидромет представит систему метеобезопасности для городов-миллионников
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter