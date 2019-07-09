Росгидромет заявил о повышенном уровне загрязнения воздуха в Москве

За последние сутки на северо-западе и юге Москвы зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Росгидромета, поступившем в РБК. Уровень сероводорода, формальдегида и оксида углерода там в несколько раз превысил предельно допустимую концентрацию (ПДК).

Вечером 8 июля в районе Южное Тушино (относится к СЗАО) количество сероводорода в воздухе было почти в два раза выше нормы (1,9 ПДК). Днем и вечером в районе Нагорный на юге Москвы количество формальдегида в воздухе составило 1,1–1,4 ПДК, а оксида углерода — 0,8 ПДК.

Отмечается, что в других районах Москвы показатели загрязнения воздуха не превысили санитарно-гигиенических норм.

Росгидромет прогнозирует, что 9–10 июля уровень загрязнения воздуха снизится, так как погода в Москве и Подмосковье поспособствует рассеиванию вредных примесей в приземном слое воздушного бассейна.