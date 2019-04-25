Мэрия объяснила превышение уровня сероводорода на юго-востоке Москвы

В ночь на четверг, 25 апреля, на юго-востоке Москвы была превышена концентрация сероводорода в воздухе, однако опасности для здоровья людей инцидент не представлял, сообщили РБК в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Речь идет о районах Марьино, Люблино и Печатники, где ночью было зафиксировано превышение нормы сероводорода в несколько раз. «Такое небольшое превышение его уровня случается, например, когда нет ветра и даже минимальные загрязнения не рассеиваются, а накапливаются», — пояснили в пресс-службе департамента.

Там подчеркнули, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, небезопасный уровень увеличения сероводорода в воздухе для здоровья человека — не менее чем в 300 раз выше нормы. К утру 25 апреля ситуация нормализовалась, заключили в пресс-службе.​

В ночь на вторник, 23 апреля, на юго-востоке столицы также была зафиксирована незначительная повышенная концентрация сероводорода в воздухе. К утру ситуация пришла в норму.