Пушков предложил запретить певице Катамадзе въезжать в Россию

Грузинской певице Нино Катамадзе необходимо ограничить въезд на территорию России. С таким предложением выступил член Совета Федерации Алексей Пушков, передает ТАСС.
«Заявление Катамадзе, которая утверждает, что ненавидит Россию, но при этом приезжает сюда зарабатывать деньги, является аморальным», — добавил сенатор.
По его словам, запретить въезжать в Россию следует всем артистам, допускающим «русофобские высказывания». Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила формализовать данное предложение.
Нино Катамадзе 30 июня объявила, что больше не будет выступать в России, так как считает страну оккупантом. По ее словам, 20 июня (начало протестов в Тбилиси) был самым тяжелым днем в ее жизни. 22 июня Катамадзе выступила на фестивале «Усадьба Jazz» в Москве, заявив, что это ее последний концерт в России.