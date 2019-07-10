Пушков предложил запретить певице Катамадзе въезжать в Россию

Массовые протесты в Грузии начались после визита в страну депутата Госдумы от КПРФ Сергея Гаврилова. В ходе заседания Межпарламентской ассамблеи православия, главой которой он является, Гаврилов сел в кресло спикера парламента Грузии, что вызвало недовольство оппозиции.

21 июня Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию. В Минтрансе также объявили, что грузинским авиакомпаниям запретят полеты в Россию с 8 июля.