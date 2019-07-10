Песков повторно указал на опасность пребывания россиян в Грузии

В связи с сохранением антироссийских настроений в Грузии есть опасность для туристов из России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«С учетом поляризации общества есть объективная опасность нахождения большого количества туристов в Грузии», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что Кремль не исключает возобновление авиасообщения между двумя странами, но назвал обсуждение данного вопроса преждевременным.

В конце июня Песков сообщал о «физической опасности» в Грузии для россиян. Он утверждал, что находящиеся в стране граждане России могут «получить по зубам». В качестве примера он привел инцидент с журналистами ВГТРК.

Ранее «Коммерсантъ» написал, что российские власти вернутся к теме возобновления авиасообщения и отмены визового режима, если русофобия в Грузии прекратится, а власти страны будут последовательны.



