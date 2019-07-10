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BRENT $76 (+18,21%) прогноз BNP Paribas к 30.09.19
НОВАТЭК ₽1 382 (+5,56%) прогноз Финам к 08.10.19
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Протесты в Грузии ,  
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Матвиенко заявила о выгоде третьих сил от конфликта России и Грузии

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила уверенность, что российско-грузинский конфликт выгоден третьим силам. Об этом она заявила на заседании верхней палаты парламента, передает ТАСС.

«Нагнетание антироссийской истерии в грузинском обществе на руку деструктивным и в этом смысле глубоко антигрузинским элементам, а также разного рода третьим силам», — подчеркнула она.

Глава Совфеда отметила, что за несколько дней до антироссийских выступлений в Тбилиси приехал старший директор центра им. Байдена по глобальному взаимодействию при университете Пенсильвании Майкл Карпентер.

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Она уточнила, что Карпентер накануне протестов опубликовал твит о том, что он провел три дня в Грузии и не уверен, что «правительство полностью понимает последствия своей политики открытых дверей с Россией».

«С таким количеством «туристов» и таким количеством земли, скупаемой российскими бизнесменами, они могут однажды проснуться и найти не 20%, а 100% оккупации», — написал Карпентер в Twitter.

Отношения между Россией и Грузией обострились в конце июня, после того как депутат Госдумы, глава Межпарламентской ассамблеи православия Сергей Гаврилов во время заседания парламента в Тбилиси сел в кресло спикера, чем вызвал недовольство оппозиции. В грузинской столице прошла волна протестов, участники которых требовали отставки спикера и выкрикивали антироссийские лозунги.

Президент России Владимир Путин приостановил с 8 июля полеты российских авиакомпаний в Грузию. Временный запрет введен также на полеты грузинских авиакомпаний в Россию.

Теги: Валентина Матвиенко, выгода, конфликт, Грузия, провокация
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