Матвиенко заявила о выгоде третьих сил от конфликта России и Грузии

Матвиенко заявила о выгоде третьих сил от конфликта России и Грузии

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила уверенность, что российско-грузинский конфликт выгоден третьим силам. Об этом она заявила на заседании верхней палаты парламента, передает ТАСС.

«Нагнетание антироссийской истерии в грузинском обществе на руку деструктивным и в этом смысле глубоко антигрузинским элементам, а также разного рода третьим силам», — подчеркнула она.

Глава Совфеда отметила, что за несколько дней до антироссийских выступлений в Тбилиси приехал старший директор центра им. Байдена по глобальному взаимодействию при университете Пенсильвании Майкл Карпентер.