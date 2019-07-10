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Ростелеком ₽87 (+9,16%) прогноз UBS к 01.11.19
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Украина запретила участвовать в «Евровидении» выступавшим в России детям
Решение об изменении регламента отбора на детскую версию конкурса принято после ситуации с певицей Maruv. В феврале она отказалась участвовать в «Евровидении-2019» от Украины из-за требований отменить выступления в России
Участница международного конкурса песни «Детское «Евровидение-2018» (Фото: Виктор Драчев / ТАСС)

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) изменила правила отборочного тура вокалистов на детское «Евровидение». Соответствующий документ опубликован на сайте конкурса.

Теперь детям, выступавшим в России с 1 января 2014 года, категорически запрещено представлять Украину на музыкальном конкурсе. Речь идет также о вокалистах, которые в настоящее время выступают на «территории страны-агрессора» и участвуют в мероприятиях, организованных российскими госорганами.

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Уточняется, что, если участник отборочного этапа скрыл факт концертной деятельности в России, оргкомитет может снять его на любом этапе.

Телеканал NewsOne со ссылкой на пресс-службу НОТУ уточняет, что решение об изменении регламента отбора принято после ситуации с певицей Анной Корсун (Maruv), которая выступала в России. В феврале она отозвала свою кандидатуру от участия в «Евровидении-2019» от Украины, хотя победила в национальном отборе. По словам певицы, она не хотела «выступать с лозунгами, превращая конкурс в промоакции политиков». Позднее представить Украину на «Евровидении» в Тель-Авиве отказались еще два финалиста, после чего НОТУ приняла решение не отправлять представителя страны на конкурс.

«Детское «Евровидение-2019» пройдет в ноябре в польском городе Гливице.

Авторы: Кристина Астафурова, Константин Ткаченко
Теги: Украина, «Детское Евровидение»
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