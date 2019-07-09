МЧС сообщило о восстановлении электричества под Иркутском после паводка

МЧС сообщило о восстановлении электричества под Иркутском после паводка

Энергоснабжение восстановлено во всех районах Иркутской области, пострадавших от паводка. Об этом говорится в заявлении регионального управления МЧС, поступившем в РБК.

Спасатели круглосуточно разбирают аварийные здания, очищают улицы от мусора, оказывают помощь по откачке воды из домов, добавили в ведомстве.

Так, на данный момент очищены 5,6 тыс. подворий и 63 улицы, на полигоны вывезено 40 тыс. куб. м мусора. Пострадавшему населению выдано 105 тыс. литров бутилированной воды и 99,5 тонн продуктов питания. Уточняется, что в Тулуне остаются подтопленным 190 жилых домов, в которых проживают 475 человек.

Психологическая помощь населению была оказана в 482 случаях, на телефон «горячей линии» управления МЧС России поступило более 6,5 тыс. обращений. Обход жителей домов проводят 70 бригад медработников, в том числе психологов.