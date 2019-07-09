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МЧС сообщило о восстановлении электричества под Иркутском после паводка

Энергоснабжение восстановлено во всех районах Иркутской области, пострадавших от паводка. Об этом говорится в заявлении регионального управления МЧС, поступившем в РБК.

Спасатели круглосуточно разбирают аварийные здания, очищают улицы от мусора, оказывают помощь по откачке воды из домов, добавили в ведомстве.

Так, на данный момент очищены 5,6 тыс. подворий и 63 улицы, на полигоны вывезено 40 тыс. куб. м мусора. Пострадавшему населению выдано 105 тыс. литров бутилированной воды и 99,5 тонн продуктов питания. Уточняется, что в Тулуне остаются подтопленным 190 жилых домов, в которых проживают 475 человек.

Психологическая помощь населению была оказана в 482 случаях, на телефон «горячей линии» управления МЧС России поступило более 6,5 тыс. обращений. Обход жителей домов проводят 70 бригад медработников, в том числе психологов.

Фотогалерея 
Наводнение в Иркутской области. Фоторепортаж

Паводки в Иркутской области начались 25 июня из-за обильных осадков. Вода вышла из берегов в реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей, подтопив свыше 10 тыс. домов в 96 населенных пунктах. В результате наводнения погибли 23 человека, 422, включая 104 ребенка, госпитализированы. Всего к врачам обратились 3212 человек.

По словам губернатора региона Сергея Левченко, для ликвидации последствий паводка предварительно понадобится 31 млрд 202 млн руб. Для восстановления социальной инфраструктуры необходимо выделить 8,5 млрд руб., говорил вице-премьер Витай Мутко, возглавляющий правительственную комиссию по борьбе с последствиями бедствия.

Теги: Иркутская область, паводок, электроснабжение, новости РБК
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