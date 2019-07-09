Адвокат сообщил о предъявлении обвинения всем украинским морякам

Всем 24 украинским морякам, задержанным в конце 2018 года при попытке пройти через Керченский пролив, предъявлено обвинение в окончательной редакции по статье о незаконном пересечении границы России, заявил РБК их адвокат Сергей Бадамшин.

«Нас пока еще не уведомили об окончании предварительного расследования, поэтому пока что неверно будет говорить о его окончании, оно окончится только когда нам соответствующее уведомление вручат. Насколько я понимаю, все это будет вручаться уже после 17-го числа, когда будет рассматриваться решение о продлении сроков содержания под стражей», — сказал он.

Позиции России и Украины по произошедшему 25 ноября 2018 года у Керченского пролива противоположны: Москва считает, что украинцы, плывшие из Одессы в Мариуполь, нарушили границу и не реагировали на предупреждения российских властей. Украина настаивает, что российские власти были уведомлены о проходе кораблей, а действия погранслужбы считает агрессией.

В конце мая международный суд по морскому праву постановил, что Россия должна освободить моряков и передать их Украине. Москва в процессе не участвовала, так как считает, что произошедшее не подпадает под юрисдикцию трибунала.