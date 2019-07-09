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Ростелеком ₽87 (+9,16%) прогноз UBS к 01.11.19
Сбербанк ₽340 (+39,75%) прогноз ВТБ Капитал к 08.07.20
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Курс грузинского лари обновил исторический минимум

Грузинская валюта 9 июля достигла курса 2,83 лари за доллар США. Об этом говорится на сайте Нацбанка.

При этом на 10 июля курс установлен Нацбанком Грузии на уровне 2,9 лари за доллар.

1 июня, до протестов в Тбилиси и эскалации политического конфликта с Россией, курс лари составлял 2,787 за доллар США.

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Нацбанк Грузии отказался поддерживать курс лари после рекордного падения

Грузинская валюта изначально начала падать до исторических минимумов после отмены прямого авиасообщения с Россией и эскалации конфликта двух стран. При этом грузинский регулятор отказался поддерживать курс валюты. «Чем быстрее произойдет корректировка обменного курса, тем меньшим будет негативное влияние на экономику и, следовательно, тем меньшее обесценение [валюты] потребуется для борьбы с шоком», — указывали в ЦБ.

9 июля депутаты Госдумы предложили ввести антигрузинские санкции, речь в том числе идет о запрете на ввоз в Россию грузинских вин и воды, а также на ограничение денежных переводов из России в Грузию. Президент Владимир Путин выступил против этой инициативы.

Теги: Курс, Грузия, Валюта
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