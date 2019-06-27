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Протесты в Грузии ,  
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Нацбанк Грузии отказался поддерживать курс лари после рекордного падения
После подписания указа о запрете полетов российских авиакомпаний в Грузию курс лари упал почти на 2,5% и достиг исторического минимума. Однако ЦБ Грузии заверил, что ничего страшного в этом нет
Фото: Игорь Генералов / ТАСС

Резкое снижение курса национальной валюты Грузии на фоне эскалации конфликта с Россией защищает экономику страны и выполняет роль «впитывающего шок механизма», говорится в заявлении Национального банка Грузии.

После подписания президентом России Владимиром Путиным указа о запрете полетов российских авиакомпаний в Грузию официальный курс лари упал почти на 2,5% и уже 25 июня достиг исторического минимума, а затем продолжил снижаться (сегодня он составляет 2,847 за доллар). Однако в ЦБ не видят необходимости поддерживать курс национальной валюты за счет продажи части своих резервов.

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«Чем быстрее произойдет корректировка обменного курса, тем меньшим будет негативное влияние на экономику и, следовательно, тем меньшее обесценение [валюты] потребуется для борьбы с шоком. Продажа Национальным банком иностранной валюты в такой период только отсрочит коррекцию валютного курса, углубит кризис и в конце концов станет причиной более сильного падения курса», — говорится в заявлении ЦБ.

В Нацбанке особо отметили, что именно наличие у ЦБ адекватных валютных резервов обеспечивает стабильность экономики, а их сокращение может привести к спекулятивному росту спроса на иностранную валюту, оттоку капиталу и обвалу курса национальной валюты.

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Потери экономики Грузии из-за сокращения туристического потока из России Нацбанк Грузии оценил в $200–300 млн до конца 2019 года. В ЦБ признают, что внешний шок отразится на платежном балансе страны и, соответственно, на курсе лари. Однако в Нацбанке полагают, что улучшение платежного баланса страны в начале 2019 года обеспечит улучшение ситуации в экономике.

По данным ЦБ, в первом квартале 2019 года дефицит платежного баланса Грузии сократился с 11,9% ВВП до 6,2% и составил примерно $227 млн. При этом крупнейшим позитивным фактором, обеспечивающим частичное покрытие дефицита, в отчете названо обслуживание прибывающих в страну туристов. По данным ЦБ, доход от туризма составил свыше $578 млн, что на 5% превышает результат января—марта 2018 года.

Ранее основатель Федерации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили говорил, что в случае полного запрета на авиасообщение с Россией и остановки потока российских туристов потери экономики страны могут достичь $750 млн. В то же время экономист Transparency International Georgia Бесо Намчавадзе оценивал общие потери от полного прекращения туристического потока из России всего в $100 млн.

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21 июня, после начала в Грузии массовых акций протеста, президент России Владимир Путин своим указом запретил российским авиакомпаниям начиная с 8 июля совершать «воздушные перевозки граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии». Позднее Минтранс сообщил, что с того же дня грузинским авиакомпаниям будет запрещено осуществлять полеты в Россию.

По оценке источников «Коммерсанта», из-за запрета на полеты Грузия потеряет в 2019 году не менее 150 тыс. российских туристов — 155 тыс. пассажиров не смогут воспользоваться выкупленными авиабилетами, а еще 25 тыс. должны будут вернуться до начала действия запрета.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Грузия, курсы валют
Материалы по теме
Минтранс оценит потери авиакомпаний из-за запрета полетов в Грузию
Бизнес
Средний чек россиян на полет в Грузию вырос на треть
Общество
Курс грузинского лари упал до исторического минимума
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