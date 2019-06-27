Нацбанк Грузии отказался поддерживать курс лари после рекордного падения

После подписания указа о запрете полетов российских авиакомпаний в Грузию курс лари упал почти на 2,5% и достиг исторического минимума. Однако ЦБ Грузии заверил, что ничего страшного в этом нет

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Резкое снижение курса национальной валюты Грузии на фоне эскалации конфликта с Россией защищает экономику страны и выполняет роль «впитывающего шок механизма», говорится в заявлении Национального банка Грузии.

После подписания президентом России Владимиром Путиным указа о запрете полетов российских авиакомпаний в Грузию официальный курс лари упал почти на 2,5% и уже 25 июня достиг исторического минимума, а затем продолжил снижаться (сегодня он составляет 2,847 за доллар). Однако в ЦБ не видят необходимости поддерживать курс национальной валюты за счет продажи части своих резервов.

«Чем быстрее произойдет корректировка обменного курса, тем меньшим будет негативное влияние на экономику и, следовательно, тем меньшее обесценение [валюты] потребуется для борьбы с шоком. Продажа Национальным банком иностранной валюты в такой период только отсрочит коррекцию валютного курса, углубит кризис и в конце концов станет причиной более сильного падения курса», — говорится в заявлении ЦБ.

В Нацбанке особо отметили, что именно наличие у ЦБ адекватных валютных резервов обеспечивает стабильность экономики, а их сокращение может привести к спекулятивному росту спроса на иностранную валюту, оттоку капиталу и обвалу курса национальной валюты.