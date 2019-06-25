Курс грузинского лари упал до исторического минимума

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 62,80 +0,20 EUR Бирж. 71,54 +0,24 Brent 65,10 +1,23% USD Нал. 63,17 62,44 EUR Нал. 71,89 71,14 USD ЦБ 62,52 -0,39 EUR ЦБ 71,23 -0,37 EUR/USD 1,1393 -0,0003 BTC/USD Бирж. 11 202,00 +150,97 IMOEX 2 748,41 -0,52% RTSI 1 378,44 -0,62% DJIA 26 727,54 +0,03% Nasdaq 8 005,70 -0,32%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Microsoft $155 (+12,89%) прогноз Deutsche Bank к 19.06.20
Золото $1 450 (+0,81%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
FedEx $190 (+18,53%) прогноз BMO Capital Markets к 11.06.20
Доллар/Рубль ₽62 (-0,96%) прогноз Goldman Sachs к 24.06.20
UnitedHealth $270 (+8,15%) прогноз Barclays Capital к 17.04.20
Microsoft $155 (+12,89%) прогноз Deutsche Bank к 19.06.20
Золото $1 450 (+0,81%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
FedEx $190 (+18,53%) прогноз BMO Capital Markets к 11.06.20
Доллар/Рубль ₽62 (-0,96%) прогноз Goldman Sachs к 24.06.20
UnitedHealth $270 (+8,15%) прогноз Barclays Capital к 17.04.20
Лента новостей
Курс доллара на 26 июня
USD ЦБ: 62,52 (-0,39) Quote, 13:15
Курс евро на 26 июня
EUR ЦБ: 71,23 (-0,37) Quote, 13:15
Вице-премьер анонсировал поступление С-500 на вооружение раньше плана Политика, 16:30 Клиенты «Билайна» пожаловались на сбой в получении сообщений от банков Технологии и медиа, 16:28 Климкин сообщил об отзыве посла в Совете Европы Политика, 16:24 Поджегшего церковь 18 века в Карелии подростка отправили на лечение Общество, 16:23 Курс грузинского лари упал до исторического минимума Финансы, 16:22 Минкультуры ответило на обращение актеров МХАТа к Путину Общество, 16:21 Почему подорожал Bitcoin Крипто, 16:19 Косачев назвал условие возвращения России к договору РСМД Политика, 16:13 Стильно и космополитично: три дизайнерских решения для ремонта квартиры РБК и Галс-Девелопмент, 16:13 Актрису МХТ Аллу Покровскую похоронят на Троекуровском кладбище Общество, 16:09 Росреестр по Москве выявил схему мошенничества при аренде недвижимости Общество, 15:51 Минпромторг прокомментировал высокие траты чиновников в командировках Политика, 15:48 Путь посмешища: как компания KTM обогнала Harley-Davidson — Bloomberg Pro, 15:48 Будущее здравоохранения: что мешает внедрению искусственного интеллекта РБК и Philips, 15:42
Финансы ,  
0 
Курс грузинского лари упал до исторического минимума
Нацбанк Грузии снизил официальный курс лари до исторического минимума — 2,8333 за доллар. Падение курса произошло в преддверии вступления в силу запрета на пассажирское авиасообщение между Россией и Грузией
Фото: Vincent Mundy / Bloomberg

Официальный курс национальной валюты Грузии достиг рекордного минимума, во вторник Нацбанк Грузии установил его на уровне 2,8333 лари за доллар. За день стоимость доллара, по оценке Нацбанка, выросла примерно на 1,4%, а официальный курс лари достиг абсолютного минимума со времен введения этой валюты в 1995 году.

В обменных пунктах коммерческих банков доллар стоит еще дороже. Так, например, в TBC Bank доллары продают по 2,875 лари, а в Банке Грузии — по 2,871 лари.

Падение курса лари произошло на фоне ухудшения отношений с Россий. 21 июня президент России Владимир Путин своим указом запретил российским авиакомпаниям начиная с 8 июля совершать «воздушные перевозки граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии». Позднее Минтранс сообщил, что с того же дня грузинским авиакомпаниям будет запрещено осуществлять полеты в Россию.

Ущерб, который экономика Грузии понесет от потери российских туристов, оценивают по-разному. По словам основателя Федерации гостиниц и ресторанов Грузии Шалвы Алавердашвили, в случае полного запрета на авиасообщение с Россией и остановки потока российских туристов потери могут достичь $750 млн.

Однако глава министерства экономики Грузии Натия Турнава уверена, что падение курса лари не связано с запретом Россией авиасообщения. «Ничто не указывает на то, что дело имеем с долгосрочным колебанием. Думаю, речь идет о кратковременном колебании. Что касается вызовов туризма, то это новый вызов, который пока не может повлиять на курс лари. Мы работаем над нейтрализацией кризиса», — заявила Турнава журналистам во вторник.

Она также назвала новым вызовом для бизнеса заявление Роспотребнадзора об усилении контроля за поставками в Россию грузинской алкогольной продукции, качество которой, по оценке российского ведомства, заметно снизилось.

«Давайте не будем спешить с оценками. Разумеется, это вызов, в том числе для бизнеса. Россия — объемный рынок, однако я не хочу торопиться в этом направлении, Не будем спешить, чтобы не навредить поспешностью интересам нашего бизнеса», — сказала Турнава (цитата по Apsny.ge).

Автор: Евгений Калюков
Теги: Грузия, курсы валют
Материалы по теме
Кремль заявил о невозможности полного запрета на поездки россиян в Грузию
Политика
Премьер Грузии назвал республику безопасной для российских туристов
Общество
В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter