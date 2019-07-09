Генпрокуратура заявила о сокращении числа экстремистских дел в России

Генпрокуратура заявила о сокращении числа экстремистских дел в России

После частичной декриминализации ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды) число уголовных дел, возбужденных по ней, сократилось вдвое. Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной в программе канала ведомства «Эфир».

«На общем фоне снижения преступлений экстремистской направленности на 20% число деяний, предусмотренных ст. 282 УК РФ, после ее частичной декриминализации с января 2019 года сократилось вдвое», — сказал Куренной.

Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что в 2018 году в России число уголовных дел экстремистской направленности снизилось на 16,8%, до 1,2 тыс. По его словам, 80% дел были возбуждены по ст. 280 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Более 75% составляют дела, возбужденные после пропаганды национального, религиозного и расового превосходства во «ВКонтакте».

Ранее российский президент Владимир Путин заявил о недопустимости «накручивания статистики за счет дел, для которых нет веских оснований» по экстремистской статье. Он подчеркнул, что необходимо выявлять наиболее опасные экстремистские преступления.