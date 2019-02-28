Путин потребовал «не накручивать статистику» по делам об экстремизме

Президент России Владимир Путин заявил, что Министерство внутренних дел (МВД) должно жестко пресекать деятельность экстремистских группировок. Об этом он сообщил на расширенном заседании коллегии МВД, говорится на сайте Кремля.

Он подчеркнул, что прежде всего необходимо выявлять наиболее опасные экстремистские преступления, учитывая частичную декриминализацию ст. 282 УК РФ. «Нужно видеть, откуда исходит реальная угроза, а не накручивать статистику за счет дел, для которых нет веских оснований. Но если основания есть — работать надо. Не следить, как вода течет по речке, и глазами провожать», — сказал Путин.

Путин добавил, что МВД вместе с общественностью и местными органами власти также необходимо ​выявлять и наказывать тех, кто пытается распространять ​«идеологию агрессии, насилия и нетерпимости», особенно среди молодежи.

По словам президента, в борьбе с экстремизмом нужно строго придерживаться норм закона, а для его профилактики использовать религиозные и общественные организации и образовательные учреждения. Путин также отметил, что в 2018 году число зарегистрированных экстремистских преступлений сократилось почти на 17%.