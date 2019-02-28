Путин потребовал «не накручивать статистику» по делам об экстремизме

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,85 0,06 EUR Бирж. 74,97 0,20 Brent 66,04 -0,56% USD Нал. 66,16 65,45 EUR Нал. 75,45 74,59 USD ЦБ 65,89 0,13 EUR ЦБ 74,97 0,14 EUR/USD 1,1385 0,0014 BTC/USD Бирж. 3 929,77 28,27 IMOEX 2 484,01 -0,27% RTSI 1 188,48 -0,21% DJIA 25 985,16 -0,28% Nasdaq 7 554,51 0,07%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ford $12 (+36,36%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+13,81%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
Ford $12 (+36,36%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+13,81%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 1 марта
USD ЦБ: 65,89 (+0,13) Quote, 12:22
Курс евро на 1 марта
EUR ЦБ: 74,97 (+0,14) Quote, 12:22
В Рязанской области произошел пожар на газопроводе Общество, 16:50 Путин потребовал «не накручивать статистику» по делам об экстремизме Общество, 16:34 Российская лыжница выиграла вторую медаль на чемпионате мира в Австрии Спорт, 16:30 Почему пользователи начали удалять аккаунты на Coinbase Крипто, 16:20 Умерла актриса сериалов «Нашествие» и «Менталист» Лиза Шеридан Общество, 16:19 Рентабельность производства и качество: как строитель начал печь пряники РБК и ВТБ, 16:07 В Швеции задержали второго подозреваемого в шпионаже Общество, 16:03 Puma и «Манчестер сити» подписали долгосрочный контракт почти на $800 млн Бизнес, 16:02 Оппозиционер Мария Баронова перешла на работу в RT Политика, 15:59 Полицейские показали Путину новый электрошокер-пистолет Общество, 15:45 «Иногда стоит просто уйти»: почему провалился саммит Трампа и Ким Чен Ына Политика, 15:45 Бизнес с друзьями: как научиться четко разделять личную жизнь и работу РБК и «Билайн» Бизнес, 15:36 Как выглядит «русский Диснейленд» за полгода до открытия Недвижимость, 15:32  Subaru объвила об отзыве более 2 млн автомобилей по всему миру Бизнес, 15:32
Общество ,  
0 
Путин потребовал «не накручивать статистику» по делам об экстремизме

Президент России Владимир Путин заявил, что Министерство внутренних дел (МВД) должно жестко пресекать деятельность экстремистских группировок. Об этом он сообщил на расширенном заседании коллегии МВД, говорится на сайте Кремля.

Он подчеркнул, что прежде всего необходимо выявлять наиболее опасные экстремистские преступления, учитывая частичную декриминализацию ст. 282 УК РФ. «Нужно видеть, откуда исходит реальная угроза, а не накручивать статистику за счет дел, для которых нет веских оснований. Но если основания есть — работать надо. Не следить, как вода течет по речке, и глазами провожать», — сказал Путин.

Политика
Путин подписал закон о частичной декриминализации наказания за репосты

Путин добавил, что МВД вместе с общественностью и местными органами власти также необходимо ​выявлять и наказывать тех, кто пытается распространять ​«идеологию агрессии, насилия и нетерпимости», особенно среди молодежи.

По словам президента, в борьбе с экстремизмом нужно строго придерживаться норм закона, а для его профилактики использовать религиозные и общественные организации и образовательные учреждения. Путин также отметил, что в 2018 году число зарегистрированных экстремистских преступлений сократилось почти на 17%.

В конце 2018 года Путин подписал закон о частичной декриминализации ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), по которому уголовная ответственность за нарушения в интернете последует только после совершения преступления более одного раза.

Теги: Владимир Путин, ГУ МВД, борьба с экстремизмом
Материалы по теме
Путин подписал закон о частичной декриминализации наказания за репосты
Политика
Саратовца впервые в России арестовали за экстремизм по новой статье
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter