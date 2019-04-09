Чайка назвал «ВКонтакте» причиной появления 75% дел об экстремизме

Число уголовных дел экстремистской направленности в 2018 году снизилось на 16,8%, при этом более 75% дел возбуждались после незаконной пропаганды во «ВКонтакте». Об этом говорится в докладе генпрокурора Юрия Чайки Совету Федерации, сообщает ТАСС.

Согласно отчету Генпрокуратуры, в 2018 году было зарегистрировано 1,2 тыс. преступлений экстремистской направленности, причем 80% из них — по ст. 280 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Отмечается, что более 75% составляют дела, возбужденные после пропаганды национального, религиозного и расового превосходства во «ВКонтакте».

Чайка также подчеркнул, что его ведомство приняло дополнительные меры для недопущения «искусственного раздувания экстремистской угрозы» и необоснованного привлечения к ответственности за публикацию подобной информации в Сети. ​