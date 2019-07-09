Лавров оценил идею Зеленского о встрече по Донбассу в новом формате

Москва готова рассматривать предложения по урегулированию конфликта в Донбассе, но делать их надо по дипломатическим каналам. Так министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал обращения президента Украины Владимира Зеленского через Facebook к российскому коллеге Владимиру Путину с предложением встретиться в Минске при посредничестве США, Великобритании, Франции и Германии. Об этом сообщает ТАСС.

«Когда речь идет о серьезных предложениях, они делаются сначала по дипломатическим каналам, а не публично через Facebook. Но мы готовы рассматривать конкретные предложения, которые будут помогать выполнять резолюцию СБ ООН, утвердившую минские договоренности, а не подменять эту резолюцию и сами минские договоренности», — сказал Лавров.

8 июля Зеленский предложил Путину обсудить, «чей Крым и кого нет в Донбассе» на встрече с участием американского президента Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Обращение украинского лидера было опубликовано на его странице в Facebook. В Кремле заявили, что инициатива Зеленского будет рассмотрена, однако отметили, что США не входят в число стран «нормандского формата», участники которого подписывали минские договоренности по урегулированию ситуации в Донбассе.