Журналист из Грузии назвал автора оскорбительного монолога в адрес Путина

Автором нецензурных высказываний по поводу президента России Владимира Путина, озвученных 7 июля в эфире телеканала «Рустави 2» ведущим Георгием Габунией, был экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Об этом заявил РБК главный редактор информационно-аналитического агентства «Грузинформ» Арно Хидирбегишвили.

«Саакашвили его писал вместе с Габунией и хозяином компании Николозом Гварамией. Гварамию я давно знаю, знаю его стиль, его возможности интеллектуальные. Ту же информацию сообщают из кругов его приближенных», — сказал Хидирбегишвили.

В интервью порталу DailyStorm Хидирбегишвили также заявил, что располагает «абсолютно достоверной информацией» о том, что реальным автором монолога Габунии был Саакашвили, без ведома которого «Рустави 2» не делает ничего.

Сам Саакашвили в интервью «Рустави 2» 8 июля раскритиковал действия Габунии, призвав не «имитировать российские СМИ». Однако Хидирбегишвили уверен, что это было сделано лишь для отвода глаз. «Это был спектакль, чтобы отвести от себя подозрения, потому что это спровоцировано им», — заявил Хидирбегишвили.