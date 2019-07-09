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Журналист из Грузии назвал автора оскорбительного монолога в адрес Путина

Автором нецензурных высказываний по поводу президента России Владимира Путина, озвученных 7 июля в эфире телеканала «Рустави 2» ведущим Георгием Габунией, был экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Об этом заявил РБК главный редактор информационно-аналитического агентства «Грузинформ» Арно Хидирбегишвили.

«Саакашвили его писал вместе с Габунией и хозяином компании Николозом Гварамией. Гварамию я давно знаю, знаю его стиль, его возможности интеллектуальные. Ту же информацию сообщают из кругов его приближенных», — сказал Хидирбегишвили.

В интервью порталу DailyStorm Хидирбегишвили также заявил, что располагает «абсолютно достоверной информацией» о том, что реальным автором монолога Габунии был Саакашвили, без ведома которого «Рустави 2» не делает ничего.

Политика
Премьер Грузии счел мат в адрес Путина провокацией Саакашвили

Сам Саакашвили в интервью «Рустави 2» 8 июля раскритиковал действия Габунии, призвав не «имитировать российские СМИ». Однако Хидирбегишвили уверен, что это было сделано лишь для отвода глаз. «Это был спектакль, чтобы отвести от себя подозрения, потому что это спровоцировано им», — заявил Хидирбегишвили.

В воскресенье, 7 июля, телеведущий канала «Рустави 2» Георгий Габуния начал программу P.S. с нецензурных высказываний на русском языке в адрес Владимира Путина и его покойных родителей. Руководство «Рустави 2» принесло извинения за поведение телеведущего, однако генеральный директор канала Ника Гварамия сообщил, что телеканал «разделяет отношение Георгия Габунии к России». Ведущего от работы отстранили, однако увольнять отказались.

О причастности к случившемуся Саакашвили ранее заявляли премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, назвавший действия Габунии провокацией, и российский продюсер Тина Канделаки.

Политика
Дума рекомендовала правительству предложить Путину санкции против Грузии

9 июля Госдума в связи с «непрекращающимися антироссийскими провокациями в Грузии» рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность специальных экономических мер против Грузии и представить предложения о введении санкций президенту Владимиру Путину. Депутаты считают недопустимыми оскорбления в адрес России, угрозы в адрес граждан, оскорбления президента, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Теги: Грузия
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