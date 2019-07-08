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Канделаки связала слова грузинского телеведущего о Путине с Саакашвили

Генеральный продюсер телеканала «МАТЧ ТВ» Тина Канделаки заявила, что за нецензурным обращением грузинского телеведущего Георгия Габунии в адрес президента России Владимира Путина стоит бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Об этом продюсер сообщила в заявлении, показанном в эфире передачи «60 минут» телеканала «Россия 1».

Канделаки охарактеризовала выходку Габунии как «провокацию», образец неприемлемого поведения и политического хулиганства. По мнению продюсера, деятельность Саакашвили, с 2008 года «разваливающего Грузию», ведет к междоусобной войне в стране.

Как сообщила Канделаки, 18 июля «Рустави 2» «заберут» у Саакашавили и вернут его законному владельцу, что прекратит антироссийскую пропаганду на телеканале. Продюсер отметила, что России необходимо быть мудрой и понимать, что «большинство грузин, проживающих в Грузии, против национализма и радикализма».

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, комментируя оскорбления в адрес Путина со стороны телеведущего, заявил, что выступает против истеричности и эпатажа, однако позже удалил свой пост с этим заявлением из Facebook.

В воскресенье, 7 июля, грузинский телеведущий канала «Рустави 2» Георгий Габуния начал программу «P.S.» с нецензурных высказываний на русском языке в адрес Владимира Путина и его покойных родителей. После этого, в ночь на понедельник, вещание канала было прервано из-за протестующих, собравшихся у здания телекомпании с требованиями принести официальные извинения. Позже вещание было восстановлено. Руководство «Рустави 2» принесло извинения за поведение телеведущего, однако генеральный директор канала Ника Гварамия сообщил, что телеканал «разделяет отношение Георгия Габунии к России».

Высказывания телеведущего осудили президент и премьер-министр Грузии.

Теги: Тина Канделаки, Михаил Саакашвили, Грузия
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