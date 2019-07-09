Собчак заступилась за Путина из-за оскорблений в эфире «Рустави 2»

Телеведущая Ксения Собчак заступилась за президента России Владимира Путина после того, как журналист грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния оскорбил российского лидера в эфире. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Вам может не нравиться Путин, но опускаться до плинтуса, нецензурно оскорбляя Путина, — это нелепо и скорее показывает слабость позиции», — сказала она.

Собчак также назвала высказывания грузинского телеведущего «подростковой выходкой». Она отметила, что подобная риторика ей никогда не нравилась, и добавила, что подобное поведение отпугивает нормальных людей.

7 июля Габуния начал программу P.S. с нецензурных высказываний на русском языке в адрес Путина и его покойных родителей. Руководство телеканала принесло извинения за поведение журналиста. Впоследствии его отстранили от работы на два месяца. Однако гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия отмечал, что телеканал разделяет отношение своего телеведущего к России.