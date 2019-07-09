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Протесты в Грузии ,   Сделано для агрегаторов 
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Собчак заступилась за Путина из-за оскорблений в эфире «Рустави 2»

Телеведущая Ксения Собчак заступилась за президента России Владимира Путина после того, как журналист грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния оскорбил российского лидера в эфире. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Вам может не нравиться Путин, но опускаться до плинтуса, нецензурно оскорбляя Путина, — это нелепо и скорее показывает слабость позиции», — сказала она.

Собчак также назвала высказывания грузинского телеведущего «подростковой выходкой». Она отметила, что подобная риторика ей никогда не нравилась, и добавила, что подобное поведение отпугивает нормальных людей.

Общество
Грузинского ведущего отстранили от работы за мат в адрес Путина

7 июля Габуния начал программу P.S. с нецензурных высказываний на русском языке в адрес Путина и его покойных родителей. Руководство телеканала принесло извинения за поведение журналиста. Впоследствии его отстранили от работы на два месяца. Однако гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия отмечал, что телеканал разделяет отношение своего телеведущего к России.

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Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки связала поступок телеведущего с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили и назвала его провокацией. Однако Саакашвили также осудил действия журналиста.

Госдума попросила правительство рекомендовать Путину ввести санкции против Грузии в ответ на слова телеведущего.

Теги: Ксения Собчак, Владимир Путин, Грузия
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