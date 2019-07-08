Госдума опубликовала проект заявления о санкциях против Грузии

Госдума опубликовала проект заявления о санкциях против Грузии

В нем нижняя палата просит правительство рекомендовать Путину ввести санкции против страны. Это стало реакцией на слова грузинского телеведущего о российском президенте

Фото: Zurab Kurtsikidze / EPA / ТАСС

Проект заявления Госдумы о мерах в связи с «антироссийскими провокациями в Грузии» опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Депутаты просят правительство «рассмотреть целесообразность» специальных экономических мер против Грузии и затем представить предложения президенту Владимиру Путину.

Провокации в Грузии депутаты осуждают и видят в них «открытые выпады радикальных сил». Действия ведут к ухудшению отношений между Москвой и Тбилиси, также говорится в заявлении.

Госдума отсылает к федеральном закону «О специальных экономических и принудительных мерах», который регламентирует, какие санкции власти России могут вводить в отношении другого государства.