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Протесты в Грузии ,  
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Госдума опубликовала проект заявления о санкциях против Грузии
В нем нижняя палата просит правительство рекомендовать Путину ввести санкции против страны. Это стало реакцией на слова грузинского телеведущего о российском президенте
Фото: Zurab Kurtsikidze / EPA / ТАСС

Проект заявления Госдумы о мерах в связи с «антироссийскими провокациями в Грузии» опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Депутаты просят правительство «рассмотреть целесообразность» специальных экономических мер против Грузии и затем представить предложения президенту Владимиру Путину.

Провокации в Грузии депутаты осуждают и видят в них «открытые выпады радикальных сил». Действия ведут к ухудшению отношений между Москвой и Тбилиси, также говорится в заявлении.

Госдума отсылает к федеральном закону «О специальных экономических и принудительных мерах», который регламентирует, какие санкции власти России могут вводить в отношении другого государства.

Политика
Госдума попросит кабмин запретить поставки вина из Грузии

Ранее в понедельник спикер нижней палаты Вячеслав Володин перечислил несколько конкретных мер, которые, по мнению депутатов, должно принять правительство: запрет на поставки вина и газированной воды из Грузии, а также прекращение денежных переводов с территории России.

Поводом стало поведение ведущего грузинского телеканала «Рустави 2» Георгия Габуния, который 7 июля в эфире нецензурно высказался о Путине и его покойных родителях. Телеканал позже принес извинения за поведение журналиста. Официальный Тбилиси осудил журналиста за брань в адрес Путина. Новый кризис в отношениях России и Грузии начался до этого: в июне депутат Госдумы, находившийся с визитом в Грузии, сел в кресло спикера парламенты, это спровоцировало митинги в Тбилиси. Россия после этого решила прекратить полеты в Грузию.

По данным ЦБ, объем переводов физлиц из России в Грузию составил в 2018 году $631 млн. За прошлый год Грузия поставила на российский рынок минеральной и газированной воды на $59 млн, вина — на $117 млн.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: Санкции, Грузия
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