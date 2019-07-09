В зоне паводков в Иркутской области нашли живыми 37 человек

В зоне паводков в Иркутской области нашли живыми 37 человек

В зоне паводка в Иркутской области нашли живыми 37 человек, ранее объявленных в розыск. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель регионального главка МЧС.

«Тридцать семь человек, ранее заявленные в розыск в зоне паводка, найдены живыми», — сказал собеседник агентства.

Накануне в ГУ МЧС сообщили, что в результате паводков в регионе погибли 23 человека, еще восемь числятся пропавшими без вести. По данным ведомства на 9 июля, за медицинской помощью обратились 3298 жителей. Из них госпитализировали 457 человек, в том числе 108 детей.

Паводки начались в Иркутской области в конце июня. Причиной стали обильные дожди. В региональном гидрометцентре заявляли, что в области был побит исторический максимум по уровню выпавших осадков. В центре отметили, что в июне июльские нормы были превышены в два раза.