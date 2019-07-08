Число жертв подтопления в Иркутской области выросло до 23 человек

Число погибших в результате подтопления в Иркутской области возросло до 23 человек, еще восемь числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС. 5 июля сообщалось о 22 жертвах.

В пресс-службе управления рассказали, что число госпитализированных увеличилось до 442 человек, среди них 104 ребенка. В ведомстве добавили, что всего за помощью к врачам обратились 3212 человек.

По данным ГУ МЧС по Иркутской области, в понедельник, 8 июля, в регионе зафиксировали повышение уровня воды на реках Иркут, Китой, Белая и Ока на 15–60 см. В главке отметили, что ночью 9 июля местами пройдут ливневые дожди и будут грозы, однако 9 и 10 июля ожидается снижение уровня воды.

Паводки в регионе начались 25 июня из-за обильных дождей. В результате были подтоплены 10,9 тыс. жилых домов и более 11 тыс. приусадебных участков в 110 населенных пунктах.