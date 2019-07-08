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В Иркутском гидрометцентре заявили об историческом рекорде осадков

В Иркутской области паводок побил исторические максимумы по уровню выпавших осадков. Об этом «РИА Новости» сообщила в Иркутском гидрометцентре.

Замначальника гидрометцентра Юлия Янькова заявила, что в Иркутской области наиболее дождливым месяцем обычно бывает июль, однако в июне этого года июльские нормы были превышены в два раза.

Она объяснила, что причиной этого стал сформировавшийся над югом Урала и Западной Сибири циклон, который стал малоподвижным после смещения в Иркутскую область. «Максимальное количество осадков выпало как раз на территориях Нижнеудинского и Тулунского районов. Там за 2,5 дня количество осадков составило от 1,5 до четырех месячных норм», — отметила она.

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По словам Яньковой, в населенном пункте Икей Тулунского района 25–27 июня выпало 218 мм осадков — 370% месячной нормы. Также исторические максимумы по осадкам в эти дни были превышены в населенном пункте Аршан Тулунского района. «В целом весь июнь на большей части территории Иркутской области оказался дождливым. На большей части территории западных, центральных районов, местами в южных, месячное количество осадков превысило норму в два-три раза», — добавила она.

Начальник отдела гидрологических прогнозов гидрометцентра Наталья Якимова сообщила, что наводнение на реках Ия, Уда, Бирюса, Ока классифицируется как катастрофическое — уровень воды превышал критические отметки на 365–913 см. В частности, Якимова уточнила, что исторические максимумы были превышены у города Тулун (на 254 см) и у города Нижнеудинск (на 22 см).

В конце июня после обильных дождей в Иркутской области подтопленными оказались около ста населенных пунктов. В результате 22 человека погибли, 11 пропали без вести. По оценке местных властей, ущерб от паводка составил 29 млрд руб.

Теги: Иркутская область, паводок
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