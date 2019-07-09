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«Нафтогаз» назвал «Северный поток-2» энергетической ловушкой для Европы

Украинская компания «Нафтогаз», комментируя принятую комитетом по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ резолюцию против строительства газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», заявила, что эти проекты являются потенциально опасными и могут стать средствами экономического и политического принуждения. Заявление пресс-службы «Нафтогаза» опубликовано в Facebook.

В компании считают, что после того, как страны Евросоюза станут «заложниками одного поставщика», российские власти смогут легко игнорировать демократические правила, а также вмешиваться в экономическую жизнь европейских государств и «диктовать свои политические прихоти».

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«То, что «Северный поток-2» — это энергетическая ловушка для европейцев, сомнений нет. В Кремле привыкли говорить на языке шантажа и силы», — отметили в «Нафтогазе».

Кроме того, компания поблагодарила ОБСЕ за принятую против «Северного потока-2» и «Турецкого потока» резолюцию.

«Северный поток-2» пройдет через исключительные экономические зоны Германии, Швеции, Финляндии, Дании и России. Согласно проекту, по нему планируется поставлять 55 млрд куб. м газа в год. В середине июня «Газпром» отчитался о строительстве 58,7% газопровода. Позднее глава компании Алексей Миллер заявил, что газопровод достроят к концу 2019 года.

Теги: «Нафтогаз», «Северный поток-2», «Турецкий поток»
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