«Нафтогаз» назвал «Северный поток-2» энергетической ловушкой для Европы

Украинская компания «Нафтогаз», комментируя принятую комитетом по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ резолюцию против строительства газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», заявила, что эти проекты являются потенциально опасными и могут стать средствами экономического и политического принуждения. Заявление пресс-службы «Нафтогаза» опубликовано в Facebook.

В компании считают, что после того, как страны Евросоюза станут «заложниками одного поставщика», российские власти смогут легко игнорировать демократические правила, а также вмешиваться в экономическую жизнь европейских государств и «диктовать свои политические прихоти».

«То, что «Северный поток-2» — это энергетическая ловушка для европейцев, сомнений нет. В Кремле привыкли говорить на языке шантажа и силы», — отметили в «Нафтогазе».

Кроме того, компания поблагодарила ОБСЕ за принятую против «Северного потока-2» и «Турецкого потока» резолюцию.