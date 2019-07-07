В ОБСЕ приняли резолюцию против «Северного потока-2» и «Турецкого потока»

В ОБСЕ приняли резолюцию против «Северного потока-2» и «Турецкого потока»

Комитет парламентской ассамблеи ОБСЕ заявил об обеспокоенности в связи со строительством «Северного потока-2» и «Турецкого потока». Авторы поправок считают, что они могут быть средством принуждения государств

Прокладка газопровода «Турецкий поток» по дну Черного моря (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию по энергетической безопасности в Европе, в которой упомянуты газопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Трансляция велась в YouTube-канале ПА ОБСЕ.

В документе указанные российские проекты признаются потенциальным средством политического и экономического принуждения зависимых от поставок государств, отмечает «РИА Новости». Поправку о включении касающегося «Северного потока-2» и «Турецкого потока» пункта в резолюцию «Энергетическая безопасность в регионе ОБСЕ» литовского парламентария Руты Милюте предложила делегация США.

«Речь идет о росте опоры на один источник (энергоресурсов. — РБК). Друзья из Центральной и Восточной Европы могут пострадать от этого», — сказал американский конгрессмен Ли Зелдин. Он пояснил, что «Турецкий поток» повышает способность России влиять на другие страны, что может иметь негативные последствия. «Мы думаем, что демократические институты не могут быть заложниками энергопоставок, связанных с «Северным потоком-2» и «Турецким потоком», — отметил Зелдин.