В ОБСЕ приняли резолюцию против «Северного потока-2» и «Турецкого потока»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,80 +0,32 EUR Бирж. 71,68 +0,06 Brent 64,09 +0,80% USD Нал. 64,12 63,40 EUR Нал. 72,16 71,43 USD ЦБ 63,58 +0,18 EUR ЦБ 71,66 +0,12 EUR/USD 1,1227 -0,0066 BTC/USD Бирж. 11 379,00 +104,00 IMOEX 2 835,35 -0,26% RTSI 1 398,75 -0,91% DJIA 26 922,12 -0,16% Nasdaq 8 161,79 -0,10%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Татнефть ₽738 (+13,29%) прогноз Велес Капитал к 05.07.20
Евро/Рубль ₽77,14 (+7,7%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Русагро ₽850 (+13,51%) прогноз QBF к 31.12.19
BRENT $65,26 (+1,83%) прогноз Открытие Брокер к 30.09.19
АФК Система ₽20 (+75,44%) прогноз ВТБ Капитал к 19.06.20
Татнефть ₽738 (+13,29%) прогноз Велес Капитал к 05.07.20
Евро/Рубль ₽77,14 (+7,7%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Русагро ₽850 (+13,51%) прогноз QBF к 31.12.19
BRENT $65,26 (+1,83%) прогноз Открытие Брокер к 30.09.19
АФК Система ₽20 (+75,44%) прогноз ВТБ Капитал к 19.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 6 июля
USD ЦБ: 63,58 (+0,18) Quote, 05 июл, 12:14
Курс евро на 6 июля
EUR ЦБ: 71,66 (+0,12) Quote, 05 июл, 12:14
В Домодедово отчитались о проверке аэровокзала и багажа нескольких рейсов Общество, 15:28 Полина Киценко — о том, как здоровое питание заменило эликсир бессмертия РБК и Philips, 15:19 В Одессе задержали взявшего заложников и требовавшего $1 млн мужчину Общество, 15:05 В ОБСЕ приняли резолюцию против «Северного потока-2» и «Турецкого потока» Политика, 14:48 Избирком Петербурга отказал в регистрации трем кандидатам в губернаторы Политика, 14:34 Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел в Донбассе Общество, 14:13 В Петербурге загорелся детский сад Общество, 14:09 Скабеева и Соловьев объяснили странное поведение Зеленского на совещании Общество, 14:04 В «Локомотиве» сообщили об оценке «Барселоной» игры Алексея Миранчука Спорт, 13:58 Путин поздравил строителей БАМа Политика, 13:45 ОБСЕ потребовала от России отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии Политика, 13:28 Ципрас попросил греков забыть о жаре и прийти на парламентские выборы Политика, 13:19 Лучший из «КАМАЗов» стал вторым на стартовом этапе «Шелкового пути» Спорт, 13:17 Как ухаживать за качественной дорогой одеждой дома РБК и Philips, 13:16
Политика ,  
0 
В ОБСЕ приняли резолюцию против «Северного потока-2» и «Турецкого потока»
Комитет парламентской ассамблеи ОБСЕ заявил об обеспокоенности в связи со строительством «Северного потока-2» и «Турецкого потока». Авторы поправок считают, что они могут быть средством принуждения государств
Прокладка газопровода «Турецкий поток» по дну Черного моря (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию по энергетической безопасности в Европе, в которой упомянуты газопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Трансляция велась в YouTube-канале ПА ОБСЕ.

В документе указанные российские проекты признаются потенциальным средством политического и экономического принуждения зависимых от поставок государств, отмечает «РИА Новости». Поправку о включении касающегося «Северного потока-2» и «Турецкого потока» пункта в резолюцию «Энергетическая безопасность в регионе ОБСЕ» литовского парламентария Руты Милюте предложила делегация США.

«Речь идет о росте опоры на один источник (энергоресурсов. — РБК). Друзья из Центральной и Восточной Европы могут пострадать от этого», — сказал американский конгрессмен Ли Зелдин. Он пояснил, что «Турецкий поток» повышает способность России влиять на другие страны, что может иметь негативные последствия. «Мы думаем, что демократические институты не могут быть заложниками энергопоставок, связанных с «Северным потоком-2» и «Турецким потоком», — отметил Зелдин.

Политика
В сенат США внесли проект закона о санкциях против «Северного потока-2»

Турецкая делегация выступила против поправки, отметив, что государства должны свободно выбирать, присоединяться им к проекту или нет.

Резолюции, принимаемые комитетами ПА ОБСЕ в ходе сессии в Люксембурге, в итоге войдут в итоговую декларацию 28-й сессии ассамблеи. Она должна завершиться 8 июля.

Документ об энергетической безопасности в регионе ОБСЕ, о котором идет речь, опубликован в том числе на русском языке на сайте организации. В нем отмечается, что «зависимость от одного источника поставок энергоресурсов
ставит под угрозу энергетическую безопасность и надежность поставок,
создавая тем самым благоприятную среду для возможных злоупотреблений на
энергетических рынках». Кроме того, автор документа призывает государства — участники ОБСЕ «поддерживать и развивать диалог между
странами, экспортирующими и импортирующими энергоресурсы». Кроме того, эти государства, утверждает Милюте, должны «воздерживаться от
использования энергоресурсов в качестве инструмента подчинения или
оказания влияния на страны, зависящие от импорта, осуществления поставок
или транзита энергоресурсов».

Автор: Юлия Выродова
Теги: «Северный поток-2», «Турецкий поток», ОБСЕ, резолюция
Материалы по теме
Депутат бундестага ответил на угрозы США по поводу «Северного потока-2»
Политика
Миллер пообещал достроить «Северный поток-2» к концу 2019 года
Бизнес
Зеленский назвал единственное решение проблемы «Северного потока-2»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter