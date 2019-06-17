«Газпром» отчитался о строительстве 58,7% «Северного потока-2»

«Газпром» построил 58,7% газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщается в аккаунте компании в Twitter.

«К настоящему времени по дну Балтийского моря уложен 1441 км газопровода — 58,7% от общей протяженности», — говорится в сообщении.

Газопровод «Северный поток-2» пройдет через исключительные экономические зоны России, Дании, Германии, Швеции и Финляндии. Согласно проекту, по нему планируется поставлять 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию и другие страны Европы. При этом протяженность каждой из двух ниток трубопровода составит 1224 км.