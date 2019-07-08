Зеленский назвал условие снятия экономической блокады Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что может снять экономическую блокаду с Донбасса только после возвращения национализированных предприятий. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС, передает корреспондент РБК.

«Все возможно, все в ближайшее время можно открыть, но, пожалуйста, тогда верните нам незаконно национализированные предприятия», — сказал он.

В середине июня представитель Украины в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма также заявлял, что Киев готов рассмотреть снятие блокады только после возвращения «украинских активов в украинское правовое поле».

При этом российский президент Владимир Путин обвинял Зеленского в том, что его действия расходятся с предвыборными обещаниями урегулирования конфликта в Донбассе. Путин отмечал, что минские соглашения предусматривают отмену экономической блокады региона. В связи с этим Зеленский заявлял, что Украина готова выполнять соглашения «по пунктам».