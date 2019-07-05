Зеленский заявил о готовности «по пунктам» выполнять минские соглашения

Украина готова «по пунктам» выполнять минские соглашения, заявил президент Владимир Зеленский в интервью Deutsche Welle.

По его словам, следующий шаг для установления мира в Донбассе после разведения сил в станице Луганской — очередная встреча трехсторонней группы в Минске, где будет обсуждаться демонтаж бетонных сооружений с двух сторон линии разграничения. После этого, выразил надежду Зеленский, стороны приступят к обсуждению обмена военнопленными (такой пункт есть в минских соглашениях).

«Вы знаете прекрасно, что ни моя команда, ни я — мы не подписывали этот «Минск», но мы готовы идти по пунктам к выполнению всех минских договоренностей, для того чтобы наконец у нас был мир», — отметил президент Украины.

Президент Владимир Путин обвинял Зеленского в том, что его фактические действия расходятся с предвыборными обещаниями урегулировать конфликт в Донбассе. В частности, минские соглашения предусматривают отмену экономической блокады региона со стороны Украины, но «[Зеленскому] надо подписать такой закон», отмечал Путин.