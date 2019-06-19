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Украинский кризис ,  
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Кучма назвал условие для снятия экономической блокады Донбасса

Киев может пересмотреть решение об экономической блокаде Донбасса только после возвращения «украинских активов в украинское правовое поле». Об этом по итогам переговоров контактной группы в Минске заявил представитель Украины Леонид Кучма. Его на своей странице в Facebook цитирует пресс-секретарь Дарья Олифер.

Кучма при этом отметил, что все процессы в Донбассе должны происходить «исключительно на основе обоюдности» и указал на недопустимость выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

На сайте МИД ДНР говорится, что во время переговоров контактной группы стороны не смогли согласовать перемирие и дополнительные меры для прекращения огня в связи с грядущей уборкой урожая.

Указ об экономической блокаде Донбасса в ноябре 2014 года подписал тогдашний президент Петр Порошенко. Документ предполагает, что Киев выводит государственные учреждения с неподконтрольной территории, а также прекращает выплаты пенсий и зарплат жителям этих регионов.

Теги: Донбасс, Блокада, Леонид Кучма
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