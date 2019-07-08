Суд в Москве арестовал отравившего пассажира таксиста

Водителя такси, отравившего пассажира в Москве, отправили под арест. Об этом сообщается на сайте МВД России.

Полиция задержала подозреваемого в отравлении 58-летнего уроженца Армении 5 июля. По данным МВД, мужчина сам сдался правоохранительным органам «после разъяснительной работы с родственниками». Его доставили в ОМВД по району Хамовники, полиция возбудила дело по ст. 162 УК (разбой).

Правоохранительные органы сообщили об инциденте 2 июля. Потерпевший вызвал такси после того, как вышел из ресторана на Пятницкой улице. Когда он сел в машину, водитель предложил ему выпить воды. По словам мужчины, после он почувствовал, что ему нехорошо, вышел из автомобиля и доехал домой на другом такси. Утром он обнаружил, что с его банковской карты списали 16 тыс. руб. Из-за плохого самочувствия мужчину госпитализировали.