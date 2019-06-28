Прокуроры попросили завести дело на полицейских из-за отравителя в Москве

Полицейские Басманного района сначала задержали подозреваемого, а затем отпустили его домой, несмотря на «очевидную причастность» к преступлениям, считает московская прокуратура

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Сотрудники отделения МВД по Басманному району Москвы обладали информацией об однотипных нападениях на людей с использованием отравляющих веществ, первые данные о преступлениях у полицейских были еще 8 июня, сообщила официальный представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, передает «РИА Новости».

Полицейские установили приметы нападавшего, задержали подозреваемого и доставили его в отделение. При себе у него нашли мобильные телефоны, личные документы потерпевших, их банковские карты, среди прочего.

«Несмотря на очевидную причастность к совершению серии преступлений, мужчина был отпущен домой, после чего совершил еще ряд тяжких преступлений», — заявила Нефедова. В связи с этим прокуратура направила материалы проверки следствию и требует возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских ОМВД по Басманному району.

Подозреваемым по делу проходит Мурат Сабанов, ранее на этой неделе Таганский суд Москвы арестовал его до 25 августа. Его подозревают в нападении на прохожих в районе Хохловской площади в Москве; мужчина предлагал жертвам напитки с сильнодействующим транквилизатором, а затем грабил их.

Сабанов проходит по уголовным делам о краже, грабеже и разбое.