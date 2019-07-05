В Москве задержан подозреваемый в отравлении пассажира такси

Московская полиция задержала водителя такси, подозреваемого в отравлении пассажира и краже у него денег. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Речь идет о 58-летнем уроженце Армении, проживающем в Московской области. По словам Волк, мужчина сам явился в полицию «после разъяснительной работы с родственниками». Его доставили в ОМВД по району Хамовники, полиция возбудила дело по ст. 162 УК (разбой).

Об инциденте полиция сообщила 2 июля. Потерпевший отдыхал в ресторане на Пятницкой улице, а затем сел в стоявшее у заведения такси. Водитель предложил ему выпить воды, после чего пассажир плохо себя почувствовал и вышел из машины. Дома он обнаружил, что его банковская карта пропала и с нее списаны 16 тыс. руб. Из-за плохого самочувствия мужчина вызвал скорую, его доставили в больницу.

В конце июня в Москве арестовали Мурата Сабанова, подозреваемого в отравлении более 20 человек. Следствие считает, что в районе Хохловской площади он угощал прохожих напитком с подмешанным в него транквилизатором, и, когда жертвы теряли сознание, крал их вещи.