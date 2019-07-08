Главу ОМВД по Басманному району уволили после дела отравителя москвичей

Руководителя отделения МВД по Басманному району Москвы уволили после служебной проверки. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

«Завершена служебная проверка в отношении руководителя ОМВД по Басманному району, по ее результатам он был уволен из органов внутренних дел», — сказали в пресс-службе.

Источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что увольнение связано с делом предполагаемого отравителя Марата Сабанова. Об этом же сообщил собеседник «РИА Новости».

В конце июня московская прокуратура попросила завести уголовное дело на сотрудников отделения МВД по Басманному району, которые обладали информацией о схожих нападениях на людей с использованием отравляющих веществ. В ведомстве отмечали, что полицейские задержали нападавшего, однако отпустили его домой. После этого злоумышленник совершил еще ряд преступлений.