Полиция возбудила дело после отравления пассажира такси в Москве

В Москве мужчина остался без банковской карты после того как выпил воды, которую ему предложил таксист, сообщается на сайте ГУ МВД по столице.

По словам мужчина, он отдыхал в ресторане на Пятницкой улице, а после сел в такси, которое стояло у заведения. «Во время движения водитель предложил ему попить воды, после чего пассажир почувствовал себя плохо и вышел из автомашины, после чего она уехала», — сообщили в ГУ МВД.

Домой мужчина добрался на другом такси, утром он обнаружил, что его банковская карта пропала, с нее списали 16 тыс. руб. Из-за плохого самочувствия он вызвал скорую и его госпитализировали.

Полиция возбудила уголовное дело о разбое (ст. 162 УК), сотрудники МВД устанавливают личность злоумышленника.