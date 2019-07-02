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Общество ,  
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Полиция возбудила дело после отравления пассажира такси в Москве

В Москве мужчина остался без банковской карты после того как выпил воды, которую ему предложил таксист, сообщается на сайте ГУ МВД по столице.

По словам мужчина, он отдыхал в ресторане на Пятницкой улице, а после сел в такси, которое стояло у заведения. «Во время движения водитель предложил ему попить воды, после чего пассажир почувствовал себя плохо и вышел из автомашины, после чего она уехала», — сообщили в ГУ МВД.

Домой мужчина добрался на другом такси, утром он обнаружил, что его банковская карта пропала, с нее списали 16 тыс. руб. Из-за плохого самочувствия он вызвал скорую и его госпитализировали.

Полиция возбудила уголовное дело о разбое (ст. 162 УК), сотрудники МВД устанавливают личность злоумышленника.

Общество
Прокуроры попросили завести дело на полицейских из-за отравителя в Москве

Ранее в Москве арестовали подозреваемого в отравлении более 20 человек с целью последующей кражи Мурата Сабанова. По версии следствия, он угощал жертв напитком с транквилизатором в районе Хохловской площади и крал их вещи, когда они теряли сознание.

По словам представителя прокуратуры Москвы Людмилы Нефедовой, данные об однотипных нападениях с использованием отравляющих веществ были у полиции еще 8 июня, Сабанова задержали и доставили в отделение, но отпустили. Прокуратура требует возбудить дело о халатности против сотрудников ОМВД по Басманному району Москвы.

Теги: Москва, Такси, отравление
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