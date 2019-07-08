Эксперты Титова раскритиковали ЦБ за неправильную борьбу с инфляцией

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 64,00 +0,19 EUR Бирж. 71,80 +0,12 Brent 64,38 +0,45% USD Нал. 64,24 63,36 EUR Нал. 72,19 71,28 USD ЦБ 63,58 +0,18 EUR ЦБ 71,66 +0,12 EUR/USD 1,1223 -0,0004 BTC/USD Бирж. 11 435,19 -59,81 IMOEX 2 813,86 -0,76% RTSI 1 385,71 -0,93% DJIA 26 922,12 -0,16% Nasdaq 8 161,79 -0,10%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Татнефть ₽738 (+13,29%) прогноз Велес Капитал к 05.07.20
Евро/Рубль ₽77,14 (+7,7%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Русагро ₽850 (+13,51%) прогноз QBF к 31.12.19
BRENT $65,26 (+1,83%) прогноз Открытие Брокер к 30.09.19
АФК Система ₽20 (+75,44%) прогноз ВТБ Капитал к 19.06.20
Татнефть ₽738 (+13,29%) прогноз Велес Капитал к 05.07.20
Евро/Рубль ₽77,14 (+7,7%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Русагро ₽850 (+13,51%) прогноз QBF к 31.12.19
BRENT $65,26 (+1,83%) прогноз Открытие Брокер к 30.09.19
АФК Система ₽20 (+75,44%) прогноз ВТБ Капитал к 19.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 6 июля
USD ЦБ: 63,58 (+0,18) Quote, 05 июл, 12:14
Курс евро на 6 июля
EUR ЦБ: 71,66 (+0,12) Quote, 05 июл, 12:14
Синоптики предупредили москвичей о низком атмосферном давлении и дожде Общество, 09:49 В Хабаровске начальника управления дорог арестовали из-за взятки Общество, 09:44 Как оздоровить офисные будни РБК и Philips, 09:34 Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай Политика, 09:33 СМИ сообщили о создании марсохода в Китае Технологии и медиа, 09:28 Эксперты оценили жизнь в Москве по доступности жилья и транспорта Бизнес, 09:24 В Приморье обнаружили пропавший в 1941 году бомбардировщик Общество, 09:23 К бегу какой сложности вы готовы. Тест РБК и Philips, 09:05 Анатомия туриста: победит тот, кто сделает из турфирмы супермаркет Pro, 09:03 Эксперты Титова раскритиковали ЦБ за неправильную борьбу с инфляцией Экономика, 09:00 Азия начала торги резким снижением: причина в данных рынка труда США Quote, 09:00 Самолет из Челябинска в Анталью задержали после попадания молнии Общество, 08:41 Будапешт в формате «сторис»: жизнь, красота, герои и вещи РБК и ОТП Банк, 08:35 Мантуров заявил о сохранении у заказчиков интереса к SSJ100 Общество, 08:33
Экономика ,  
0 
Эксперты Титова раскритиковали ЦБ за неправильную борьбу с инфляцией
Инфляция в России в основном складывается из немонетарных факторов — например, роста тарифов и налоговой нагрузки, утверждают эксперты института Бориса Титова. А Центробанк ошибочно борется с ней монетарными методами, пишут они
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Центральному банку удалось справиться с высокой инфляцией, но методы для этого используются неподходящие, пишут эксперты Института экономики роста им. Столыпина (его набсовет возглавляет бизнес-омбудсмен Борис Титов) в обзоре «Большая жертва маленькой инфляции» (есть у РБК).

ЦБ продолжает жесткую денежно-кредитную политику, направленную на сдерживание инфляции, при этом борясь с ней монетарными методами (доступными Центробанку), то есть через уровень процентных ставок в экономике и управление ликвидностью в финансовом секторе. Однако, по данным Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, в прошлом году инфляция в стране была на три четверти обеспечена немонетарными факторами — такими как курс рубля и тарифы монополий, отмечается в обзоре.

Системной политики нет

«Основная причина игнорирования немонетарных факторов в борьбе с инфляцией — отсутствие системной макроэкономической политики», — утверждают эксперты института Титова. В этом, по их мнению, виноват не только ЦБ, но и Минфин с Минэкономразвития.

Бороться с немонетарной инфляцией монетарными способами «вдвойне опасно», считают они. Такое подавление инфляции приводит к «существенному сокращению потребительского и инвестиционного спроса и снижению темпов роста экономики».

«Ни одна страна в мире не считала основной своей целью развития ценовую стабильность, так как это приводит к остановке развития экономики», — говорит директор Института экономики роста Анастасия Алехнович.

Инфляция издержек

Факторы инфляции делятся на два блока — инфляция спроса (монетарная) и инфляция издержек (немонетарная), пишут авторы доклада. В России инфляция спроса минимальна, поскольку платежеспособный спрос упал, сократились доходы населения, снизились инвестиционные расходы и бюджетные расходы. В то же время издержки значительно возросли:

  • импорт подорожал из-за слабого рубля;
  • выросла стоимость кредитных средств — стоимость кредитов «находится гораздо выше уровня рентабельности большинства отраслей»;
  • растут тарифы инфраструктурных монополий — с 2007 года тарифы ЖКХ выросли в три раза, услуги пассажирского транспорта — в 2,7 раза;
  • рынки монополизируются — после 2008 года наблюдается резкое увеличение доли госсектора к ВВП;
  • контрсанкции повлияли на рост продовольственных цен;
  • налоговая нагрузка, уровень которой «существенно превышает аналогичные показатели в европейских странах и США».

«Если посчитать всю налоговую нагрузку на предприятия, она превысит все разумные пределы, особенно в инновационных и высокопроизводительных сферах, — считает первый вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин. — При этом в России отсутствует понимание, что экономика, которая изымает посредством налогов деньги из реального сектора и передает их в государственный и финансовый секторы, нежизнеспособна».

Как бороться с инфляцией

Инфляция к концу 2019 года может составить 4,8–5,1% против целевого ориентира ЦБ в 4%, считают в Институте экономики роста. Превышение ориентира произойдет как раз за счет немонетарных факторов, вклад которых может составить 4,1 п.п.

Пример стран — «азиатских тигров» говорит о том, что «за счет диверсификации экономики, конкуренции, массового развития малого бизнеса, повышения производительности труда достигаются и устойчивый экономический рост, и низкая инфляция», утверждает Алехнович. Эксперты Титова полагают, что более высокий экономический рост «будет самостоятельно оказывать сдерживающий эффект на инфляцию».

Иными словами, эксперты убеждены, что, поскольку монетарная инфляция в России очень низкая, можно без проблем смягчать денежно-кредитную политику, наращивать кредитное предложение, но в то же время нужно бороться с немонетарными факторами инфляции (например, ограничивать рост тарифов и налогов).

Автор: Ксения Назарова
Теги: Инфляция, Центробанк, Налоги, МСП, Министерство экономического развития ..., Максим Орешкин
Материалы по теме
Титов назвал статью УК по делу «Рольфа» типичной для российского бизнеса
Бизнес
Мера кредитного риска: что может помочь росту российской экономики
Экономика
Откат к нулевому циклу: почему нервничают правительственные экономисты
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter