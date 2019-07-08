Эксперты Титова раскритиковали ЦБ за неправильную борьбу с инфляцией

Инфляция в России в основном складывается из немонетарных факторов — например, роста тарифов и налоговой нагрузки, утверждают эксперты института Бориса Титова. А Центробанк ошибочно борется с ней монетарными методами, пишут они

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Центральному банку удалось справиться с высокой инфляцией, но методы для этого используются неподходящие, пишут эксперты Института экономики роста им. Столыпина (его набсовет возглавляет бизнес-омбудсмен Борис Титов) в обзоре «Большая жертва маленькой инфляции» (есть у РБК).

ЦБ продолжает жесткую денежно-кредитную политику, направленную на сдерживание инфляции, при этом борясь с ней монетарными методами (доступными Центробанку), то есть через уровень процентных ставок в экономике и управление ликвидностью в финансовом секторе. Однако, по данным Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, в прошлом году инфляция в стране была на три четверти обеспечена немонетарными факторами — такими как курс рубля и тарифы монополий, отмечается в обзоре.

Системной политики нет

«Основная причина игнорирования немонетарных факторов в борьбе с инфляцией — отсутствие системной макроэкономической политики», — утверждают эксперты института Титова. В этом, по их мнению, виноват не только ЦБ, но и Минфин с Минэкономразвития.

Бороться с немонетарной инфляцией монетарными способами «вдвойне опасно», считают они. Такое подавление инфляции приводит к «существенному сокращению потребительского и инвестиционного спроса и снижению темпов роста экономики».