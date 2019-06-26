Появилось видео допроса отравителя газировкой с транквилизаторами

Министерство внутренних дел опубликовало видеозапись допроса мужчины, который подозревается в отравлении более 20 человек газировкой с транквилизаторами в Москве.

Видео: МВД РФ

Отвечая на вопрос, за что его задержали, мужчина сказал: «За то, что складывал вещи в сумку чужие». При этом он добавил, что складывал вещи не в свою сумку, а «в их сумки». «Себе я ничего не складывал», — сказал задержанный.

Кроме того, мужчина отрицает свою причастность к отравлению людей газировкой. «Я с ними ничего не пил», — сказал он.

Также задержанный рассказал, что иногда употребляет психотропные вещества. «Лирику» (торговое название прегабалина) иногда ем. Нравится», — сообщил он. При этом несколькими вопросами ранее он сказал, что не употребляет наркотики.