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Мутко потребовал снять спасавшего свою собственность от паводка чиновника
Местные жители ранее опубликовали в Сети видеозапись, на которой, по их данным, было запечатлено, как коммунальщики работают у дома главы Нижнеудинского района, в то время как обычным гражданам помощь оказывают не так активно
Виталий Мутко (Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области / ТАСС)

Глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области, вице-премьер Виталий Мутко потребовал отстранить от должности мэра затопленного Нижнеудинского района Сергея Худоногова. Об этом со ссылкой на заявление пресс-службы чиновника сообщает «РИА Новости».

Дело в том, пояснили представители Мутко, что в интернете и СМИ появилась информация: местные коммунальные службы «активно занимаются» восстановлением дома и земельного участка Худоногова, которые пострадали от паводка. До зданий, где живут простые граждане, коммунальщики пока не добрались. Видеозапись была опубликована 3 июля анонимным пользователем в паблике «Подслушано Нижнеудинск» во «ВКонтакте». Ее автор утверждал, что сотрудники ЖКХ работают у дома Худоногова, в то время как «люди тонут и просят помощи».

Вице-премьер эту информацию поручил проверить. Как говорится в заявлении пресс-службы, выяснилось, что нижнеудинский чиновник действительно использовал спецтехнику в личных целях.

«В связи с этим Виталий Мутко потребовал отстранить Худоногова от исполнения обязанностей», — отмечается в сообщении.

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В администрации Нижнеудинского района РБК сообщили, что мэр в настоящий момент находится на совещании и не может общаться с журналистами. В интервью НТВ Худоногов ранее подтвердил, что по адресу, о котором идет речь в видео, у него есть участок. «У меня в этом районе находится огородный участок обыкновенный и стоит маленькая избушка — баня, грубо говоря», — отметил он в беседе с ТАСС, добавив, что там у него «нечего ни закачивать, ни выкачивать».

Паводок в Иркутской области продолжается с конца июня. Он начался из-за обильных дождей, после которых в нескольких реках в регионе поднялась вода. Подтопленными в итоге оказались Тайшетский, Нижнеудинский, Тулунский и Чунский районы области. В целом, по данным спасателей, от наводнения пострадали 96 населенных пунктов. В частности, в зоне затопления оказалось более 3 тыс. домов, в которых проживали почти 10 тыс. человек. 27 июня из-за паводка в Иркутской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Известно, что в результате происшествия погибли по меньшей мере 22 человека, еще 11, по данным на 6 июля, числились пропавшими без вести. По данным МЧС, по состоянию на 7 июля подтопленным остался только один населенный пункт — город Тулун.

Автор: Евгения Маляренко
При участии: Любовь Порываева
Теги: Иркутская область, Наводнение, Виталий Мутко
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