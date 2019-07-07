Мутко потребовал снять спасавшего свою собственность от паводка чиновника

Местные жители ранее опубликовали в Сети видеозапись, на которой, по их данным, было запечатлено, как коммунальщики работают у дома главы Нижнеудинского района, в то время как обычным гражданам помощь оказывают не так активно

Виталий Мутко (Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области / ТАСС)

Глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области, вице-премьер Виталий Мутко потребовал отстранить от должности мэра затопленного Нижнеудинского района Сергея Худоногова. Об этом со ссылкой на заявление пресс-службы чиновника сообщает «РИА Новости».

Дело в том, пояснили представители Мутко, что в интернете и СМИ появилась информация: местные коммунальные службы «активно занимаются» восстановлением дома и земельного участка Худоногова, которые пострадали от паводка. До зданий, где живут простые граждане, коммунальщики пока не добрались. Видеозапись была опубликована 3 июля анонимным пользователем в паблике «Подслушано Нижнеудинск» во «ВКонтакте». Ее автор утверждал, что сотрудники ЖКХ работают у дома Худоногова, в то время как «люди тонут и просят помощи».

Вице-премьер эту информацию поручил проверить. Как говорится в заявлении пресс-службы, выяснилось, что нижнеудинский чиновник действительно использовал спецтехнику в личных целях.

«В связи с этим Виталий Мутко потребовал отстранить Худоногова от исполнения обязанностей», — отмечается в сообщении.