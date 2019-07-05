Москва осудила задержание иранского танкера в Гибралтаре

Задержание иранского нефтетанкера в Гибралтарском проливе — целенаправленная акция для осложнения ситуации вокруг Сирии и Ирана. Об этом говорится в сообщении МИД России.

Речь идет о танкере Grace 1 под флагом Панамы, который был захвачен военными Гибралтара с помощью морской пехоты Великобритании. Власти заморской территории Британии заявили, что, по их данным, танкер перевозил сырую нефть на завод Баниям в Сирии, который принадлежит компании под санкциями ЕС. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал задержание отличной новостью, а Иран пригрозил в ответ захватить британский нефтяной танкер.

По мнению МИДа, восторженные комментарии британских и американских чиновников свидетельствуют, что захват судна готовился давно при участии нескольких стран. Объяснение властей Гибралтара о нарушении танкером санкций российские дипломаты сочли «усугублением ситуации»: «Означает ли данное обстоятельство, что Евросоюз по примеру США теперь переходит к экстерриториальному применению своих санкционных мер в отношении третьих стран?»

Захват танкера противоречит официальным заявлением западных стран о стремлении урегулировать ситуации в Иране и Сирии, добавили в ведомстве. «Последствия могут быть тяжелыми, и ответственность за это целиком ляжет на тех, кто не отказывается от попыток оказать максимальное нелегитимное давление на Тегеран и Дамаск», — заключили в МИДе.