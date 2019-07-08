Синоптики предупредили москвичей о низком атмосферном давлении и дожде

В Москве из-за циклона 8 июля ожидаются переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза, говорится в сообщении на сайте погодного центра «Фобос». К середине дня атмосферное давление составит 738 мм рт. ст.

Температура воздуха будет ниже климатической нормы: днем в столице будет 21–23 градуса тепла, а в Подмосковье — 18–23 градуса.

Погодные условия, в том числе низкий фон атмосферного давления, могут привести к ухудшению самочувствия людей, отмечает портал «Метеоновости». Синоптики предупредили, что больше всего этому подвержены страдающие заболеваниями опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Рекордно низкое атмосферное давление было в Москве 28 июня — тогда оно составило 727,7 мм рт. ст. Синоптики зафиксировали такой показатель впервые за 63 года, отмечал специалист «Фобоса» Евгений Тишковец.