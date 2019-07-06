Москвичам пообещали прохладу и дожди

От 5 до 10% месячной нормы осадков ожидается в субботу, 6 июля, в столице. Об этом РБК заявил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе будет обусловлена влиянием северо-атлантического циклона, поэтому ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, ветер юго-западный, 4–9 м/c, порывистый. Температура воздуха составит от +17 до +19, атмосферное давление — 735 мм ртутного столба. Осадков выпадет от 5 до 10 мм, основное количество прошло утром, днем будет ослабление и вечером ожидаются еще дожди. Месячная норма составляет 94 мм», — заявил он.

Как ранее сообщал РБК, 3 и 4 июля в Москве был объявлен желтый уровень погодной опасности из-за дождя.