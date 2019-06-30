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Синоптики назвали 29 июня самым холодным днем в Москве за 70 лет
Температура накануне днем поднималась до плюс 11 градусов при климатической норме в плюс 22-23 градуса, рассказали специалисты. Подобные показатели, по их данным, стали «аномалией холода»
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Зафиксированные накануне, 29 июня, температуры стали самыми низкими, как минимум, за 70 последних лет. Об этом говорится в сообщении на сайте проекта центра погоды «Фобос» — «Метеоновости».

Максимальная температура, которая была зафиксирована накануне на базовой московской метеостанции ВДНХ, по информации синоптиков, не превышала плюс 11 градусов. При этом климатической дневной нормой в это время года являются 22-23 градуса тепла, напомнили специалисты. Таким образом, зафиксированные накануне показатели, по их оценкам, стали «аномалией холода».

Сравнимая со вчерашней температура, уточняется в сообщении «Метеоновостей», в этот день прежде была зафиксирована только в 1996 году (тогда столбики термометров поднялись до плюс 12,2 градусов) и в 2003 году (13 градусов тепла). Ниже в этот день за все время наблюдений (с 1948 года) температура в Москве опустилась только накануне, заявили эксперты. Такая погода, по их данным, характерна для осени, а именно конца сентября — начала октября.

Что «такого холода» в столице в дневные часы 29 июня не было последний 71 год, РБК ранее подтверждал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. О том, что столбики термометра накануне днем не превышали 11-13 градусов тепла в столице также свидетельствуют материалы на сайте «Гидрометцентра».

Однако прогнозировать за подобным снижением температуры жару, которая наблюдалась в Москве в июне, специалисты не спешат. «Умеренное потепление в начале предстоящей недели сменится очередным понижением температуры с высокой вероятностью частых дождей», — отмечается в сообщении «Метеоновостей».

О том, что в начале следующей недели в столицу придет потепление, РБК ранее говорил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. По его словам, со 2 июля ночные температуры составят плюс 12–15 градусов, а дневные — плюс 20–25.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Погода, синоптики, Москва
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