Восьми арестованным украинским морякам предъявили окончательное обвинение

Следствие предъявило обвинение восьми украинским морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на адвоката подозреваемых Николая Полозова. Как пояснил ТАСС адвокат Сергей Бадамшин, речь идет об окончательной редакции обвинения.

Моряков подозревают в преступлении по ч.3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение государственной границы, совершенное группой лиц), которая предусматривает до шести лет лишения свободы. «У нас следственные действия расписаны до 9 июля», — уточнил Полозов.

В конце ноября 2018 года российские пограничники задержали три корабля Военно-морских сил Украины у входа в Керченский пролив, впоследствии арестовав находившихся на борту 24 моряков. По мнению Москвы, корабли вошли в территориальные воды России и не реагировали на призывы остановиться. Киев утверждал, что моряки предупреждали о маневрах.

Президент Украины Владимир Зеленский, вступивший в должность в конце мая, называл освобождение моряков своим главным приоритетом. В конце июня он обратился к Владимиру Путину с просьбой отпустить граждан Украины. Президент России предложил решать вопрос «спокойно».