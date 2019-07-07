В пострадавшем от паводков Тулуне начали подачу технической воды

В дома жителей Тулуна, пострадавшего от паводков, начала поступать техническая вода. Об этом сообщается на сайте правительства Иркутской области.

«Сегодня в час ночи поставили под нагрузку двигатель, в дома стала поступать техническая вода. Во второй насосной [станции] поставили двигатель сейчас и собираем второй, там будет проведено обеззараживание», — сказал министр жилищной политики, энергетики и транспорта региона Артур Сулейменов.

Он добавил, что использовать техническую воду как питьевую нельзя. По его словам, в трех домах, где живут 360 человек, водоснабжение не восстановили.

Сулейманов рассказал, что также продолжается восстановление электроснабжения, и 7 июля электричество подадут в дома. Он отметил, что в этот же день аварийные службы будут работать над запуском канализационно-насосных станций.