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В пострадавшем от паводков Тулуне начали подачу технической воды

В дома жителей Тулуна, пострадавшего от паводков, начала поступать техническая вода. Об этом сообщается на сайте правительства Иркутской области.

«Сегодня в час ночи поставили под нагрузку двигатель, в дома стала поступать техническая вода. Во второй насосной [станции] поставили двигатель сейчас и собираем второй, там будет проведено обеззараживание», — сказал министр жилищной политики, энергетики и транспорта региона Артур Сулейменов.

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Он добавил, что использовать техническую воду как питьевую нельзя. По его словам, в трех домах, где живут 360 человек, водоснабжение не восстановили. 

Сулейманов рассказал, что также продолжается восстановление электроснабжения, и 7 июля электричество подадут в дома. Он отметил, что в этот же день аварийные службы будут работать над запуском канализационно-насосных станций.

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Последствия паводка в Иркутской области. Фоторепортаж

Паводки в Иркутской области начались в конце июня из-за обильных дождей. В результате были подтоплены более 10 тыс. жилых домов, 22 человека погибли, еще 11 числятся пропавшими без вести. 

Теги: Иркутская область, паводки, водоснабжение
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