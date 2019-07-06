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Тетю избитой в Ингушетии девочки проверят на наркотики

Тетю избитой девочки в Ингушетии проверят на содержание наркотиков в организме. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе республики Зарема Чахкиева, передает «РИА Новости».

По утверждению Чахкиевой, женщина отрицает свою вину. «Сотрудники правоохранительных органов уже направили ее в наркодиспансер — проверить, употребляет ли она психотропные вещества, потому что адекватный человек не смог бы довести ребенка до такого состояния», — приводит словам уполномоченной по правам ребенка пресс-служба главы региона.

Девочку 2012 года рождения с множественными травмами доставили в реанимацию 4 июля в 12:25 по мск. Тогда Чахкиева сообщила, что ребенка прооперировали, и добавила, что врачам удалось сохранить ей руку. Уполномоченные по правам ребенка сообщили, что опеку над девочкой осуществляли родная тетя и ее муж.

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Пострадавшую в Ингушетии семилетнюю девочку доставили в Москву

СК завел уголовное дело. Женщину задержали по подозрению в нанесении тяжких побоев. Позже детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила, что у тети девочки была судимость по статье о нанесении тяжкого вреда здоровью. Ребенка доставили на лечение в Москву.

Теги: Ингушетия, избиение, дети
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Омбудсмен сообщила о судимости у тети пострадавшей девочки в Ингушетии
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Полиция задержала тетю избитой девочки в Ингушетии
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