Омбудсмен сообщила о судимости у тети пострадавшей девочки в Ингушетии

Тетя госпитализированной семилетней девочки из Ингушетии имеет судимость по статье о нанесении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщила уполномоченная по права ребенка Анна Кузнецова, передает «РИА Новости».

«Непонятно, каким образом и на каком основании девочка находилась рядом с судимым человеком», — заявила она и уточнила, что тетя ребенка не была ее законным представителем. Местонахождение родителей девочки неизвестно, уточнила Кузнецова. По ее словам, пока также не решен вопрос, с кем останется ребенок после лечения.

4 июля ребенка с множеством телесных повреждений доставили в детскую больницу в Ингушетии. Впоследствии девочку планируется перевести на лечение в Москву. 5 июля следователи задержали тетю ребенка, которая вместе с мужем, сотрудником полиции, осуществляла фактическое опекунство над девочкой. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.